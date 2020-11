Stille moeder met roerig verleden

Dat Marly van Otterloo, de schrijfster van de hoogst originele, compacte roman Tong, ervaring met het schrijven van scenario’s heeft (o.a. voor Flikken Maastricht), is te merken. Op filmische wijze volgen de verschillende scènes zich razendsnel op. Van meet af aan zitten het tempo en de spanning goed in het verhaal. Want Ara, zoals haar moeder werd genoemd, blijkt een obstinate tante te zijn geweest, die diverse geheimen mee het graf in genomen heeft.

Knappe vriend

Haar dochter is uit hetzelfde koppige hout gesneden en gaat op onderzoek uit. Alleen. Want verdere familie kent ze niet. Haar moeder, die letterlijk niet kon praten en iedere conversatie moest uitschrijven, wilde haar nooit iets over haar ouders en eventuele broers of zussen vertellen. Ook haar vriendinnen neemt Fee amper in vertrouwen. Ze moet alle vreemde nieuwe informatie eerst zelf verwerken. En aan haar knappe vriend Zaïr - een nogal statusgevoelige architect - heeft ze niets. Die denkt alleen maar aan zichzelf en aan seks.

Spaanse vakantieliefde

De Haagse auteur leidt de lezers zo vlot van de ene naar de andere gebeurtenis, dat de lezers gretig pagina’s blijft omslaan. Klopt het wel dat Fee de vrucht is een vluggertje op een Spaans strand met zomaar een vrolijke vakantieliefde? Keerzijde van deze dynamische verteltrant is, dat de personages en hun zielenroerselen weinig uitgediept worden. Een sterfscène, de begrafenis, vreemdgaan, het verbreken van een relatie, Fee ondergaat het zonder dat er veel tranen vloeien of woorden aan vuil gemaakt worden. Door moet ze, met haar onderzoek.

Niettemin boeit het verhaal tot het verrassende einde. Fee mag dan een Spaans uiterlijk hebben en een dito temperament, in werkelijkheid blijkt ze geen aartje naar haar vaartje, maar toch echt een dochter van haar betreurde moeder te zijn. Wraak is een gerecht dat je het best koud serveert, zeggen de Engelsen. En Van Otterloo laat via Fee zien, hoe je dat elegant en uiterst beheerst kunt doen.

✭✭✭✭