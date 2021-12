Dwayne Johnson beschuldigt Vin Diesel van manipulatie

„Ik werd daar enorm door verrast omdat ik allang kenbaar had gemaakt hoe ik erin sta. Ik heb hem ook gezegd dat ik de cast altijd zal blijven steunen en hen veel succes wens met de franchise. Wat ik absoluut niet oké vind is dat Diesel in zijn bericht zegt dat zijn kinderen mij ’oom Dwayne’ noemen en hij onze overleden vriend Paul Walker beloofd heeft om de franchise tot een goed einde te brengen. Dat zie ik als manipulatie. Laat de kinderen er buiten, die hebben hier niks mee te maken. En het is ook niet netjes om Paul Walker te noemen”, aldus Johnson.

Johnson vindt het jammer dat zijn The Fast And The Furious-avontuur op deze manier eindigt. „Ik wilde dat graag op een wat chiquere wijze doen maar door deze interactie met Vin loopt dat anders. Desalniettemin wens ik de hele ploeg het beste toe met de voortzetting van deze franchise.”