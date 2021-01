YouTube-kanaal Lange Frans na een dag verwijderd

Het is niet bekend waarom het kanaal is verwijderd. Eerder werd in oktober zijn vorige kanaal op het videoplatform eraf gehaald. Dit was volgens YouTube wegens ’herhaalde of ernstige schendingen van onze communityrichtlijnen’.

„Mijn hele YouTube account is verwijderd door YouTube. Ook al mijn eigen muziek op mijn kanaal. Ik vind dit echt heel jammer en ik ga nu huilen”, schreef Lange Frans destijds, die zich vervolgens richtte tot Arjen Lubach. „Arjen Lubach bedankt! En misschien dat jij met je goede contacten bij YouTube in ieder geval kan vragen of m’n muziek terug mag...”

Lubach besteedde in zijn programma Zondag met Lubach een item aan de ’fabeltjesfuik’ over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. De presentator noemde Lange Frans in zijn show een ’complotdenker’ omdat die gelooft dat de elite en politici een satanistisch pedofielennetwerk onderhouden. In de show liet hij twee filmpjes van de rapper zien.

Techbedrijven worden steeds scherper op fake news. Zo zet twitter bij sommige tweets van Donald Trump dat de inhoud mogelijk niet klopt en werd het YouTube-kanaal van Lange Frans eerder ook al verwijderd na beschuldigingen van het verspreiden van complottheorieën. Techjournalist Raymon Mens legt in onderstaande video uit waarom de platformen hun beleid zo aanscherpen.