Crewlid Indiana Jones 5 op filmlocatie overleden

De doodsoorzaak is niet publiekelijk bekendgemaakt, maar Cupac zou ’een natuurlijke dood zijn gestorven’. De cameraman, die eerder werkte aan films als Jurassic Park, Harry Potter en Star Wars, was onlangs naar Marokko gevlogen om te helpen bij de opnames. In totaal waren meer dan honderd cast- en crewleden in Fes om zich voor te bereiden op het schieten van een grote stuntscène.

De dood van de cameraman is de zoveelste tegenslag bij de opnames van de actiefilm. In september liepen meerdere crewleden op de set het norovirus op. Eerder moest het opnameteam het al een periode doen met een 'body double' van hoofdrolspeler Harrison Ford, omdat de acteur in juni op de set een schouderblessure opliep en daarom voorlopig rust moest houden.

De film liep door de coronapandemie bovendien flinke vertraging op. Aanvankelijk zou Indiana Jones 5 op 9 juli van dit jaar verschijnen, maar dat werd verschoven naar 29 juli 2022. Afgelopen maand kondigde Disney aan dat de film opnieuw is uitgesteld, naar de zomer van 2023.