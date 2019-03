Dochter Rick Ross ziet exorbitant verjaardagsfeest aan neus voorbijgaan

Ross staat erom bekend extreme feesten te organiseren voor zijn dochter, met optredens van artiesten als Trina, Ace Hood en Meek Mill, al zal die laatste er dit jaar toch niet bij kunnen zijn, nu hij in de gevangenis zit. Bronnen vertelden dat hij dit jaar zijn vorige feesten nog zou overtreffen; er waren honderden mensen uitgenodigd, verschillende artiesten zouden optreden en Toie zou een aantal verrassingen krijgen.

Het feestje zou een ton gaan kosten. Bronnen uit zijn kring vertellen aan TMZ dat de rapper al zeven maanden voor de verjaardag een deel van de voormalige Versace Mansion heeft gereserveerd voor 17 maart. Toen hij met spoed naar het ziekenhuis moest en het nog onbekend was hoe lang hij daar moet blijven, heeft de familie het feestje voorlopig uitgesteld.

Maar inmiddels is TMZ erachter gekomen dat de rapper maandag uit het ziekenhuis werd vrijgelaten na vier dagen met hartproblemen in het hospitaal te hebben doorgebracht. Maar zijn dochter moet evengoed nog even geduld hebben: er is nog geen nieuwe datum geprikt in het Versace Mansion.