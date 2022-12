Hierom liep tafelgast Op1 weg na opmerking Gordon

Gordon, die tegenwoordig in Dubai woont, werd gevraagd naar wat hij vindt van de kritiek op het WK voetbal in Qatar. „Om heel eerlijk te zijn, ik vind het een beetje overtrokken allemaal. We zitten met het vingertje te wijzen, terwijl we verantwoordelijk zijn voor de slavernij”, zei hij onder meer. „We zijn allemaal zo woke met z’n allen. Laten we het over leuke dingen hebben: zoals mijn programma.”

Jongepier liep vervolgens van tafel. Volgens de EO associeerde ze de woke-opmerking van Gordon met haar eigen verhaal. De schrijfster was te gast omdat ze is gestopt als universitair docent vanwege grensoverschrijdend gedrag.Volgens de omroep is Jongepier direct opgevangen door de Op1-redactie en is de kwestie nabesproken. Gordon is daar niet bij aanwezig geweest.