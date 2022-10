Premium Het beste van De Telegraaf

Dit is het geheim achter de ’killerbody’ van de Spaanse koningin Letizia (50)

Door Lysanne Veerkamp

Ⓒ Getty Images

Bij de opening van het theaterseizoen in Madrid waren de ogen vooral gericht op één specifiek onderdeel van de jurk van de Spaanse koningin Letizia (50) in het bijzonder: haar rugdecolleté. Gehuld in een donkerblauwe jurk van Miphai, was de gespierde rug van de koningin goed zichtbaar. Daarbij droeg ze metallic pumps en een gouden clutch. Het is niet de eerste - en ongetwijfeld ook niet de laatste - keer dat buitenlandse media lyrisch zijn over haar looks. Maar wat is haar geheim?