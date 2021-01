Regisseur Borat 2 spreekt zich uit over Rudy Giuliani

„Natuurlijk waren er verborgen camera’s in de kamer zodat we Maria Bakalova, die Tutar speelt, in de gaten konden houden. Sacha Baron Cohen zat in een kastje van waaruit hij contact hield met ons per sms. Dat hele interview was al te bizar voor woorden, waarin Giuliani allerlei racistische taal uitsloeg en vreemde dingen over het coronavirus zei. Maar toen moest het ergste nog komen”, aldus Woliner.

Toen het ’interview’ erop zat, dronken Maria en Giuliani een drankje in de slaapkamer, waarop de advocaat het telefoonnummer van de ’journaliste’ vroeg en tevens over haar rug streelde. „Vervolgens kwam die inmiddels beroemde scène, waarin hij op bed ging liggen om zijn microfoon af te doen. Iets waarvan hij later zei dat hij zijn overhemd in zijn broek terug stopte. Dat was het moment waarop we zeiden: Sacha, je moet nu naar binnen toe.”

Woliner kan nauwelijks bevatten wat er zich voor zijn neus afspeelde. „We zaten erbij, keken ernaar en zeiden alleen maar: Oh mijn god, dit kan niet waar zijn. Ik heb mijn carrière heel veel mensen gezien bij wie een microfoon wordt op-of afgespeld, maar nog nooit terwijl iemand op bed gaat liggen en zijn hand in zijn broek stopt.”