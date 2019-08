Extra uitzending met bekendmaking gaststad Eurovisie Songfestival

Ⓒ ANP Kippa

De NPO maakt vrijdagmiddag via een korte uitzending op zowel NPO 1 als NPO 2 bekend in welke stad het Eurovisiesongfestival volgend jaar wordt gehouden. Om 11.58 uur is de onthulling en weet Europa of het Maastricht of Rotterdam wordt. Dat maakte uitvoerend producer Sietse Bakker dinsdag bekend op de najaarspresentatie van de publieke omroep.