Lisa Smit: ’Ik heb me afgesloten op de set’

Ze was als 14-jarige het slachtoffer van Theo Maassen in de bioscoopfilm TBS en later de jongste dochter van Monique van de Ven in Dokter Deen. In een totaal andere gedaante duikt Lisa Smit (26) op in de eerste echte Nederlandse Netflix-serie. Ze zet in Ares een kille voorvrouw van een sektarisch studentengenootschap neer. „Ik was blij toen ik haar van me af kon schudden.”