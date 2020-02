Friends-reünie mogelijk niet te zien in Nederland

Momenteel zijn HBO-producties in Nederland te zien via Ziggo Movies & Series. Of er plannen zijn om HBO Max hier te lanceren, weet ook Ziggo niet. Of de Friends-special mogelijk los via Ziggo beschikbaar komt, kan een woordvoerder eveneens niet zeggen. „Hierover is helaas nog niets bekend”, aldus de zegsvrouw.

In Amerika heeft HBO alle rechten van de oude afleveringen van Friends binnengehaald. Deze zijn in Nederland voorlopig nog gewoon te zien op Netflix.

Zonder script

Vrijdagavond werd duidelijk dat de gebeden van de Friends-fans eindelijk zijn verhoord en dat er een nieuwe aflevering komt. Het gaat om een special zonder script, dus het lijkt niet op een aflevering uit de nog altijd razendpopulaire komedieserie die van 1994 tot en met 2004 werd uitgezonden. Wel zijn hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer allemaal van de partij.

Wanneer de Amerikanen van de Friends-special kunnen genieten is nog niet duidelijk. Behalve dat het in mei wordt, is er nog geen exacte datum gecommuniceerd.