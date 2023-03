Jena Malone: seksueel misbruikt tijdens opnames Mockingjay 2

In haar bericht blikt Malone terug op het opnemen van de film, waarvoor ze onder andere in Parijs was. „Die tijd was buitengewoon moeilijk voor me, omdat ik door een relatiebreuk heen ging en seksueel werd misbruikt door iemand met wie ik had samengewerkt”, schrijft de actrice.

Malone zegt „heel hard gewerkt” te hebben om te „genezen.” Ook heeft ze geleerd om „vrede te sluiten met de persoon die mij heeft misbruikt, en hoe ik vrede kan sluiten met mezelf.” Voor Malone, die altijd „dankbaar” was voor haar rol in de Hunger Games-films, was het moeilijk om „zonder pijn” terug te denken aan de opnameperiode. „Maar ik ben er nu klaar voor om door de pijn heen te gaan en de vreugde van dat moment echt te voelen.”