R. Kelly schuldig bevonden aan drie aanklachten van kinderporno

De zaak in Chicago volgt veertien jaar na een eerder proces tegen R. Kelly in de staat Illinois. Ook toen werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen, maar werd hij uiteindelijk vrijgesproken. Officieren van justitie in Chicago beweerden nu dat de zanger en twee van zijn voormalige werknemers de uitkomst van de zaak probeerden te manipuleren door getuigen en slachtoffers om te kopen. R. Kelly en zijn werknemers beweren zich hier niet schuldig aan te hebben gemaakt.

De artiest wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Zelf heeft hij altijd gezegd onschuldig te zijn. R. Kelly, die sinds 2019 vastzit, werd eind juni in New York al schuldig bevonden voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg toen een celstraf van dertig jaar.