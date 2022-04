Harry en Meghan brengen bezoek aan Queen en Charles

Prins Harry en hertogin Meghan hebben donderdag op Windsor Castle een bezoek gebracht aan koningin Elizabeth (archieffoto) en prins Charles. Ⓒ Getty Images

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben donderdag een bezoek gebracht aan Harry’s oma, koningin Elizabeth, op Windsor Castle. Het stel, dat in de Verenigde Staten woont, komt vrijdag in Nederland aan voor de Invictus Games, maar maakte onderweg een stop in Engeland. Nog geen maand geleden wilde prins Harry niet naar de herdenkingsdienst van zijn opa Philip, omdat hij het idee heeft dat zijn gezin gevaar loopt in Engeland.