William en Catherine delen zelfgemaakte foto bij kerstgroet

„Vrolijk kerstfeest”, staat bij het kiekje, dat is gedeeld op sociale media. „We wensen al onze volgers een vrolijke en ontspannen kerst toe.” In het bijschrift staat dat de foto ’eerder dit jaar’ is gemaakt door Catherine.

Het bericht van de hertog en hertogin van Cambridge volgde een dag na de kerstgroet van prins Harry en diens vrouw Meghan. Dat koppel deelde op sociale media een zwart-witfoto van henzelf en zoontje Archie bij de kerstboom. Archie zit vooraan pontificaal in beeld terwijl zijn ouders op de achtergrond naar hem lachen. „We wensen jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.”