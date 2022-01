Negentigste deel in ’Baantjer’-serie verschijnt

Het 90ste deel in de Baantjer-serie, De Cock en de moord op stand, verschijnt dinsdag en volgt het beproefde concept van alle voorgaande 89 ’boekjes’, zoals Appie Baantjer ze zelf placht te noemen. Sinds het overlijden van de geestelijk vader van Jurriaan de Cock - met cee-oo-cee-kaa - in 2010 worden de nieuwe delen geschreven door Peter Römer, thrillerschrijver en acteur. Hij is ook de zoon van acteur Piet Römer, die tussen 1995 en 2006 elf seizoenen lang de hoofdrol vertolkte in de televisieserie Baantjer, die op de boeken was gebaseerd.

Bureau Warmoesstraat

Bij zijn overlijden had Appie Baantjer 70 avonturen over speurneus De Cock en zijn assistent Vledder voltooid. Het eerste deel, De Cock en een strop voor Bobby, verscheen in 1964. Baantjer, in 1923 geboren op Urk, was liefst 28 jaar als rechercheur verbonden aan het bekende Bureau Warmoesstraat. Hij baseerde zijn verhalen grotendeels op eigen ervaringen. Hoewel over het literaire gehalte van de Baantjers soms wat lacherig wordt gedaan, is hij met meer dan zeven miljoen verkochte exemplaren tot op heden een van de best verkopende Nederlandse auteurs.

Peter Römer zorgt sinds 2010 voor nieuwe Baantjers. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Na zijn overlijden in 2010 nam Peter Römer voor uitgeverij De Fontein het stokje over. De delen 71 tot en met 75 zijn gebaseerd op scenario’s van afleveringen uit de tv-serie Baantjer. Vanaf deel 76 zijn het originele nieuwe verhalen van zijn hand. Zijn ‘De Cock’jes’ worden geprezen om de authentieke verhaallijnen en dialogen.

Bij de eerste oplage van deel 90 is een uniek mini-boekje bijgeleverd: Appie Baantjers recent ontdekte, onafgeschreven laatste manuscript, inclusief een schrijfwedstrijd.