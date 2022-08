’Familie Olivia Newton-John stemt in met staatsbegrafenis’

Ⓒ Getty Images

De kans dat Olivia Newton-John een staatsbegrafenis krijgt in Australië lijkt groot. Tottie Goldsmith, de nicht van de maandag overleden actrice en zangeres, zegt dat de familie van plan is in te gaan op het verzoek van de premier van deelstaat Victoria.