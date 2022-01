Frustatie van oververmoeide zorgteams in coronadocumentaire Videoland

Videoland komt met een nieuwe documentaire over de druk op zorgpersoneel in coronatijd. In Veerkracht: de rek is eruit wordt achter de schermen meegekeken bij het werk in een ziekenhuis en is de druk die medewerkers voelen zichtbaar.