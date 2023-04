Michael J. Fox doet boekje open over leven met Parkinson: ’Ik word geen 80’

„Ik word geen 80”, zegt Fox, die in 1991 met Parkinson gediagnosticeerd werd en in 2020 stopte met acteren vanwege zijn symptomen, waaronder spierstijfheid. Het leven met de ziekte wordt mettertijd lastiger, vervolgde de Back to the Future-acteur. „Elke dag wordt het zwaarder.”

De acteur kreeg de laatste jaren ook met andere gezondheidsproblemen te maken, deelde hij. „Ik heb een ruggegraatoperatie gehad. Ik had een tumor op mijn ruggengraat. En het was goedaardig, maar het bemoeilijkte het lopen. En toen begon ik dingen te breken.” Daarop somde hij op wat hij brak. „Ik brak deze arm en ik brak deze arm, ik brak deze elleboog. Ik brak mijn gezicht. Ik brak mijn hand.”

Fox denkt na over zijn sterfelijkheid en over de tijd die hem nog rest, liet hij weten. „Je gaat niet dood aan Parkinson. Je sterft met Parkinson.”