Famke Louise maakt muzikale comeback

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het was al behoorlijke tijd behoorlijk stil rondom Famke Louise op muzikaal vlak, maar 2023 komt daar verandering in. De zangeres laat op sociale media weten een contract te hebben getekend bij Roq ’n Rolla Music, een Amsterdams label opgericht door de twee vrienden Babek Arjang Far en Tim Kimman (Jebroer). „Ik heb er superveel zin in. We gaan heel veel toffe dingen doen!”