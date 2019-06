Kim Kötter: ’Ultieme Miss Nederland ook interesse in social media’

De afgelopen weken werden de dames op de voet gevolgd in het RTL 4-programma Op jacht naar de kroon. De ontknoping, die plaatsvindt in het Brabantse bruidspaleis Koonings, wordt zondagmiddag uitgezonden.

Hierin zal te zien zijn welke dame door de jury wordt gekroond tot Miss Nederland. In verschillende rondes, waaronder de beroemde bikinironde, proberen ze de juryleden te overtuigen. ”De perfecte Miss is niet alleen mooi van buiten, ze heeft ook een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid. En ja, uiteraard heeft ze tevens interesse in social media en uiterlijke verzorging”, aldus Kim Kötter, het gezicht van, en één van de mensen achter de organisatie. De winnares zal vervolgens Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing.

Vorig jaar ging Rahima er met de felbegeerde Miss Nederland-kroon vandoor. Eerder kwamen onder anderen Jessie Jazz Vuijk, die meedeed aan Expeditie Robinson en Boxing Stars, en Dance Dance Dance-deelnemer Zoey Ivory van der Koelen als winnares uit de bus.

Al sinds de jaren ’30 vindt de missverkiezing jaarlijks plaats, destijds werd de winnares Miss Holland genoemd. In 1989 veranderde de naam. Kim Kötter, zelf ook een voormalig Miss, is sinds 2009 bij de organisatie betrokken.