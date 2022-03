Moeder Eddy Zoëy overleden: ’Dag lieve mama’

Eddy’s moeder leed aan de ziekte van alzheimer. Afgelopen week werd ze getroffen door een hersenbloeding. Twee jaar geleden kreeg ze al een beroerte. „Ze is een taaie, want ze is inmiddels weer ontwaakt, en ze ís er nog, maar de afname van cognitieve vaardigheden is schrikbarend”, schreef Zoëy maandag op Instagram.

„Mixed feelings dus bij ons, van opgelucht zijn dat ze er nog steeds is, tot tegelijkertijd met lede ogen aanzien hoe hard deze klap voor haar weer aangekomen is. Fingers crossed, want zolang je lacht mams, hoop ik dat je nog heel lang m’n moedertje mag zij.”

Vijf dagen na het bericht meldt Eddy dat zijn moeder is overleden. Hoe oud ze is geworden, is niet duidelijk.