B&B vol liefde: romantiek ver te zoeken

Niesje heeft genoeg gezien: Leendert heeft vieze nagels en er zijn haren te zien op de badmat. En hé, dat stof op die trappen ligt daar al langer dan een paar dagen. Dan heeft de hond ook nog in het opgemaakte bed gelegen en kunnen de kasten best eens gelucht en schoongemaakt worden. De romantiek is ver te zoeken in B&B vol liefde als Leendert met een blocknote achter haar aanloopt ’om van haar te leren’. Niesje weet dan al zeker: dit alles is niets voor haar.

Walter kijkt niet om naar zijn gasten en gaat eropuit in de natuur. Ⓒ RTL