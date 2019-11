Rick Paul van Mulligen geschrokken na val van podium

Het voorval speelde zich af in de Stadsschouwburg in Utrecht. De acteur belandde met zijn been hard op een houten rand van het decor. Hij kon gelukkig snel naar huis om zich in de watten te laten leggen door zijn gezin.

De Wie Is De Mol-deelnemer geniet volop van het gezinsleven. Samen met zijn man René en vriendin Nina verwacht hij begin december een tweede kind. Het gezin heeft al zoon, genaamd Ko.