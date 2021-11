Alec Baldwin opnieuw aangeklaagd: ’Hij speelde Russische roulette met een geladen pistool’

„Alec Baldwin heeft opzettelijk met het geladen pistool geschoten, ook al vroeg de scène die zou worden gefilmd daar niet om”, staat in de aanklacht van Mitchell. „Baldwin koos ervoor om Russische roulette te spelen met een geladen pistool zonder het te controleren.”

„Baldwin had ervan uit moeten gaan dat het pistool was geladen, tenzij hij dit zelf had vastgesteld of iemand dit aan hem had laten zien. Hij had niet het recht om te vertrouwen op een vermeende verklaring van de assistent-regisseur dat het wapen een cold gun was.”

Naast Baldwin zijn ook de producenten, de assistent-regisseur en de wapenmeester aangeklaagd. Eerder deze maand werd de acteur aangeklaagd door Serge Svetnoy, het hoofd belichting van de film. Svetnoy beweert dat de kogel die Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde hem ook bijna raakte. Hij eist een schadevergoeding.