Mötley Crüe-bassist Nikki Sixx (60) verwelkomt vijfde kind

Nikki onthulde op Instagram dat zijn vrouw afgelopen zaterdag al is bevallen. Hij noemt zijn nieuwe aanwinst ’een pittig klein meisje met een grote bos haar’. „Vaderschap is het mooiste wat mij ooit is overkomen”, aldus de rocker op leeftijd.

Courtney laat op haar eigen Instagram weten dat de bevalling achttien uur heeft geduurd. „Ruby is kostbaarder en nog mooier dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Mijn hart smolt en ik was gelijk smoorverliefd terwijl mijn leven plotsklaps voor altijd veranderde. Ik wist niet dat dit soort liefde bestond. Ik ben zo blij om moeder te zijn en ik weet dat Nikki een fantastische vader zal zijn, net zoals hij voor mijn vier stiefkinderen is.”

Sixx noemt zijn vrouw een natuurtalent. Het is namelijk het eerste kindje van de 33-jarige Courtney. Nikki’s vier andere kinderen, Gunner (28), Storm (25), Decker (24) en Frankie-Jean (18), zijn uit zijn eerste twee huwelijken. De rocker en zijn huidige vrouw verloofden zich in 2012 en gaven elkaar twee jaar later het jawoord.