Culturele seizoen geopend in Carré met speciaal programma

Douwe Bob mocht ook niet ontbreken in ’Wende’s Kaleidoscoop’. Ⓒ Foto Brandan De Clercq

Wende Snijders kan opgelucht ademhalen. Nadat de derde editie van Wende’s Kaleidoscoop in Carré werd afgelast, kan ze alsnog de ’piste’ in. Op zaterdag 29 augustus is haar bonte show vanuit het Amsterdamse theater op televisie te zien en hiermee trapt ze het nieuwe culturele seizoen af. Wende: „De Kaleidoscoop is urgenter dan ooit.”