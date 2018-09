Zoon Pamela Anderson slaat vader Tommy Lee ziekenhuis in

Tommy liep tijdens de vechtpartij een dikke, bloedende lip op. „Mijn hart is gebroken. Je geeft je kinderen alles wat ze maar willen hun hele leven lang”, schreef de drummer van de Mötley Crüe op Twitter. Hij plaatste daarbij een linkje naar een eerdere Instagrampost, waarin hij Brandon beschuldigde. Later verwijderde hij dat bericht.

TMZ meldde dinsdag dat een ruzie tussen de twee uit de hand was gelopen en dat de 21-jarige zoon van Tommy en zijn ex Pamela Anderson handelde uit zelfverdediging toen er klappen vielen. „Misschien moeten jullie eerst de feiten checken voordat je onzin opschrijft”, aldus Tommy op Twitter. „Mijn verloofde en ik lagen in bed toen mijn zoon de kamer binnenstormde en mij aanviel. Ik vroeg hem het huis te verlaten en hij sloeg me bewusteloos. Hij vluchtte vervolgens voor de politie. Dat is de waarheid.”

Tommy werd na de vechtpartij even naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Volgens Amerikaanse media zijn er vooralsnog geen arrestaties verricht.