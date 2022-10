Raymond Thiry speelt hoofdrol in drie Europese series over voetbalwereld

Dat heeft zijn agentschap Copper en Co vrijdag bekendgemaakt. De series heten The Net: Prometheus (Oostenrijk), The Net: Promised Land (Duitsland) en The Net: Power Play (Italië). De trilogie beoogt vooral te tonen wat er achter de schermen gebeurt in de internationale voetbalwereld. De drie series zijn los van elkaar te zien, maar vullen elkaar ook aan. De Duitse serie is in Nederland vanaf 12 december te zien op Fox.

Thiry is in Nederland vooral bekend geworden met zijn rol als moordenaar Luther in hitserie Penoza. Ook won de 63-jarige acteur Gouden Kalveren voor zijn rollen in succesfilms Oorlogswinter en Bloed, zweet en tranen (over het leven van André Hazes). Thiry was al eerder te zien in Duitse films en series en speelde ook een hoofdrol in de internationale oorlogsfilm Quo vadis Aida?, over de genocide in Srebrenica.