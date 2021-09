Priscilla Presley: ’Ik vond het geweldig om Elvis lekker te verwennen’

De in New York geboren Priscilla woonde met haar ouders in Duitsland, vanwege haar vaders werk als luchtmachtpiloot. „Toen Elvis in Duitsland gestationeerd was tijdens zijn periode in het leger werd ik uitgenodigd voor een feestje waar hij ook was. Ik wist meteen dat hij het voor mij was en wilde met hem de wereld ontdekken. Als ik niet bij hem was dan huilde ik.”

Uiteindelijk trouwden de twee toen zij 21 was en hij 32. „Ik vond het geweldig om zijn vrouw te zijn en hem lekker te verwennen. Natuurlijk was ik wel altijd op mijn hoede, omdat zo’n beetje elke vrouw ter wereld hem wilde hebben. Ze gingen schaamteloos te werk waar ik bij stond, gewoon alsof ik niet bestond. Maar thuis hadden we ons eigen wereldje gecreëerd, waar niemand ons kon storen. Het was een mooie tijd.”

De liefde tussen Elvis en Priscilla werd bezegeld door de komst van dochter Lisa-Marie, maar ondanks dat grote geluk scheidde het paar in 1973. In 1977 overleed ’The King’ op 42-jarige leeftijd. Overmatig medicijngebruik en een zeer ongezond eetpatroon zouden daaraan bijgedragen hebben.

„Ik kijk met niets dan liefde terug op onze tijd samen en koester onze prachtige kleinkinderen, want wat zou hij trots op ze zijn geweest. Ik zie hem ook echt terug in hen, zowel qua uiterlijk als innerlijk. Hij heeft een fenomenale nalatenschap en als familie zullen wij ervoor waken dat dat zo blijft”, aldus Priscilla.