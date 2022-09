Dit is de nieuwe Prince Charming

„De laatste tijd stond mijn leven op z’n kop en leek alles onzeker. Juist daarom heb ik besloten dit avontuur aan te gaan en hoop ik iemand te vinden met wie ik een toekomst kan opbouwen. Ik ben er klaar voor!”, zegt Diego in een aankondiging van het nieuwe, derde seizoen van het programma. De zoektocht vindt dit keer plaats op het Griekse eiland Kreta.

De 30-jarige González-Clark studeerde Music Theatre in Londen en speelt momenteel bij Stage Entertainment in de musical Aladdin. Daarin is hij te zien in de rol van Abdullah en speelt hij daarnaast mee in het ensemble. Eerder speelde hij mee in de musicals Warhorse, Beauty and the Beast, On Your Feet!, Mamma Mia! en Kinky Boots. In zijn privéleven is Diego vader van een zoontje, Sem.