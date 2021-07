Piet Paulusma kuste leden Destiny’s Child: ’Beyoncé drie keer’

Na de vraag van Veronica Superguide wie zijn droomvrouw is, houdt Piet zijn lippen stijf op elkaar. „Er wordt me vaker gevraagd wie mijn droomvrouw is, maar dat vertel ik nooit. Vind ik niet gepast”, aldus de weerman.

Toch lijkt hij vervolgens een subtiele hint te geven, door eraan toe te voegen: „Wel heb ik ooit een TMF Award uit mogen reiken aan Destiny’s Child. Die heb ik toen allemaal gekust. En Beyoncé drie keer, trouwens.”

Daten

Piet, die in 2003 scheidde van zijn vrouw en daarna nog een relatie heeft gehad, is alweer jaren vrijgezel. Maar of de weerman online zoekt naar de liefde? „Nee joh, datingapps zijn niks voor mij. Heb ik geen behoefte aan. Ik ben ook weleens gevraagd voor datingprogramma’s. Maar als ik een relatie wil, kom ik die vrouw vanzelf wel tegen.”