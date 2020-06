Brian May publiceert wetenschappelijk artikel in vakblad

De rocker, die gepromoveerd is in astrofysica, schreef mee aan een stuk over de verschillen en overeenkomsten tussen afzonderlijke ruimtelichamen die zijn onderzocht door ruimtesondes. Met een computer werden asteroïde-botsingen gesimuleerd om zo hun herkomst te onderzoeken.

In het artikel concludeert May onder meer dat door ’de vormen en het hydratatieniveau van asteroïden hun afkomst en geschiedenis getraceerd kunnen worden’.