Temptation island: Gregory trapt met open ogen in val singles

Gregory (links) en Sonny (derde van links) zijn niet wie ze lijken te zijn. Ⓒ foto RTL

Bij Temptation island: love or leave is de boel een beetje opgeschud. Nieuw is dat er bij de singles eentje bijkomt, maar dat er ook eentje weggestemd moet worden. Bij de mannen komt de temperamentvolle danseres Kayli binnen gedwarreld. Sonny is gelijk wakker en ’zet zijn vermoeidheid ervoor aan de kant’. Aanstellerige Kayli heeft gelijk door dat Sonny ’heel spiritueel is’. Carré moet het veld ruimen. De mannen voelen geen klik met haar.