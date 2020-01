Publieke rel: John Ewbank noemt Patrick Kicken ’drol’

Op haar eigen LinkedIn-pagina deelt Kelly Weekers haar volgers met trots mee dat ze met twee boeken in de bestsellerlijst staat. Een scenario dat anderhalfjaar geleden volgens de voormalig Miss Nederland ondenkbaar was geweest. „Stop met denken dat iedereen in je zou moeten geloven om iets te kunnen doen of te kunnen bereiken. Dat hoeven ze helemaal niet, jij moet in jezelf geloven!”

Radio-dj Patrick Kicken vindt haar motiverende woorden wat al te optimisch. „Je moet wel eerlijk en realistisch blijven Kelly”, begint hij. „Je was al succesvol voordat je boeken uitkwamen, namelijk: knap en lang (Miss Nederland), rijk en bekend (getrouwd met John Ewbank, RTL Boulevard-deskundige). Dat opent veel deuren die voor anderen gesloten blijven en genereert de nodige aandacht.” Volgens hem is haar succes dan ook niet voor iedereen weggelegd.

’Jaloezie’

Weekers slaat keihard terug en raadt hem aan zijn eigen boekje Leven zonder stress te gaan lezen: „Want volgens mij raak je aardig in de stress van andermans succes.”„Een zogenaamde ’voorsprong’ hebben we hier in ons kikkerlandje allemaal ten opzichte van de sloppenwijken in Venezuela. Ga hem maar eens verzilveren!”

Als klap op de vuurpijl mengt ook John Ewbank zich in de discussie. „Ik vind dit zo ongelofelijk dom”, begint hij. „De man bewijst zelf het tegendeel van zijn beweringen door de nadelen van het stigma van een knappe blonde vrouw met een succesvolle partner bloot te leggen.” De muziekproducent deelt vervolgens een persoonlijke sneer uit naar Kicken. „Wat vooral boven komt drijven uit dit relaas is jaloezie en dan kan er aan het einde nog een poging worden gedaan een mooie strik om de drol heen te leggen. Het blijft een drol. En zo ook de schrijver ervan wat mij betreft.”

Persoonlijk

Deze sneer was volgens Kicken niet nodig geweest. „Je maakt het persoonlijk John, dat is het niet. Net als succes ook vele vaders kent. Boos worden heeft geen zin, uiteindelijk is Kelly er zelfs mee geholpen.” Om zelf ook persoonlijk af te sluiten met een cryptische verwijzing naar Marco Borsato. „Zie wat er met je vriend Marco Borsato is gebeurd, allemaal te herleiden naar je te zeer identificeren met wat je doet, wat je succes is en dus automatisch ook wat ’jouw’ mislukking is. Grote valkuil!”

Veel mensen mengen zich in de discussie. Sommigen merken ook op dat LinkedIn wellicht niet het geschikte platform is voor de woordenwisseling. „Misschien moeten jullie even een kop koffie gaan drinken. Dit is zo zwart wit en publiekelijk.” Een ander: „Wow, heftig..! Deze discussie ’openbaar’.”

Op Twitter gaat Kicken verder met de publieke rel door zijn volgers om hun mening te vragen.