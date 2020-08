’Elk huisje heeft z’n kruisje’

De Brabantse Brian Jacobs en Peer (Peter) Akkermans zijn niet helemaal onbekend in televisieklusland. Voor en achter de schermen stak het duo al de handjes uit de mouwen bij Eigen huis en tuin en Help mijn man is klusser. Voor de makers van Paleis voor een prikkie was het zo klaar als een klontje dat Brian en Peer in de grote (design-)schoenen van Frank en Rogier zouden stappen: „We zijn dankbaar dat we dit programma mogen doen.”