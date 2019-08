Dertig jaar oude albums Prince opnieuw uitgebracht

Prince heeft zijn muziek altijd in eigen beheer uitgebracht. Het gebeurde daardoor geregeld dat de zanger platen uit de handel haalde als ze niet het gewenste effect hadden. Sinds zijn dood hebben de nabestaanden diverse albums opnieuw uitgebracht.

Vanaf 13 september gaan Emancipation en Chaos and Disorder opnieuw de schappen in. De beide albums verschijnen als cd en als lp.

Ook komt er een limited edition-album uit. The Versace Experience (Prelude 2 Gold) was oorspronkelijk een cassettebandje dat gratis werd uitgedeeld aan gasten tijdens de Fashion Week in Parijs in 1995. De nummers verschijnen nu voor het eerst ook op cd en lp.