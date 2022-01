Winnaar ’De slimste mens’ schrijft geschiedenis

De finalisten waren aan elkaar gewaagd. Na de ronde ’het collectieve geheugen’ eindigde Telegraaf-journalist Martin Visser met brons. Heinen werd tweede; Derwig wist de bokaal mee naar huis te nemen. Hij schreef geschiedenis: nog nooit heeft een acteur het programma gewonnen, zei Philip Freriks. De presentator werd, zoals altijd, bijgestaan door de ’sloopkogel der onwetendheid’ Maarten van Rossem.

De acteur leek al de beste papieren te hebben voor de overwinning. Hij was zeven afleveringen te zien (los van de finale), waarvan hij zes keer de slimste van de dag werd. Derwig was dit seizoen als hoogste geklasseerd en hoefde pas vrijdag – in de laatste uitzending – aan te treden.

Nadat duidelijk was dat hij met deze scores zo goed als zeker was van een plek in de finaleweek, vertelde hij in het programma dat het hem ’doodeng’ leek om op de laatste dag pas weer in te stromen. Derwig deed mee in de eerste zeven afleveringen, dus er zat wat tijd tussen voordat hij weer op een van de drie stoelen zou zitten.

De acteur werd al eerder gevraagd voor het programma, maar kon toen niet. Nadat hij vorig seizoen heel fanatiek de antwoorden zat te roepen op de bank, had zijn dochter gezegd dat hij nu maar eens mee moest doen. „Het was eigenlijk voor haar, het was een superleuk avontuur”, vertelde Derwig donderdagavond reeds in Op1, toen de drie finalisten nog niet mochten verraden wie de slimste was.