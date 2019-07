Moeder Nigel de Jong (60) overleden

De 34-jarige Nigel wordt al op jonge leeftijd geconfronteerd met Marja’s ziekte. „De impact van mijn moeders ziekte is denk ik wel vrij groot”, zei hij hierover op zijn eigen website. „Aan de andere kant heeft het ons als gezin wel heel hecht gemaakt, omdat je natuurlijk ook veel moet doen voor je moeder in de tijden dat ze ziek is. Het had ook voor mij veel impact, zeker op jonge leeftijd, maar ik denk dat je er op een gegeven moment mee leert leven.”

Marja en Nigels vader, oud-profvoetballer Jerry de Jong, scheidden toen Nigel vier jaar was. „Ik woonde met mijn zusje Ashmira bij mijn moeder. Ik was de man thuis”, vertelde hij vorig jaar aan Elf Voetbal. „Mijn moeder Marja is altijd een vechter geweest. Ze is nierpatiënt en heeft huidkanker. Ik ging naar school en speelde al vanaf mijn negende in de jeugd bij Ajax. Voor iedere Amsterdamse jongen is Ajax het Walhalla. Mijn moeder wilde niet dat ik zou gaan zweven. Na trainingen moest ik mijn eigen kleding wassen en in het huishouden meedraaien. Ik werd snel volwassen.”

Voor haar zestigste verjaardag had Nigel een foto gedeeld op Instagram, waarop hij als klein jochie met zijn moeder te zien is. Hij schreef daarbij een regel uit het nummer Dear Mama van rapper 2Pac. „Ik kan je op geen enkele manier terugbetalen, maar ik ben van plan je te laten zien dat ik je begrijp. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, de vrouw die mij heeft grootgebracht. Ik hou van je, mama.”

