Gordon verlaat afkickkliniek

„Lieve mensen, I did it!”, begint Gordon zijn lange verhaal op Facebook waarin hij vertelt vrijdag weer naar huis te keren. „De moeilijkste reis gaat nu nog komen in een maatschappij waar drank en drugs vrijelijk te verkrijgen zijn en waar menigeen (zonder het vaak zelf te weten) niet meer buiten kan. Voor mij was de maat vol, maar de erkenning van je machteloosheid naar de substantie toe is de grootste stap en die heb ik gezet”, legt hij uit.

„Wat ben ik mezelf tegen gekomen en ik hoop dat elke traan die ik hier heb gelaten, staat voor een glimlach in de toekomst, want dat belooft dan een zeer leuke tweede helft van mijn leven te worden. Ik ga het nog heel moeilijk krijgen, maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken.”

Hij schrijft erg veel geleerd te hebben in de kliniek, waaronder ook weer van zichzelf te houden, ’want dat deed ik al jaren niet meer’. Gordon laat weten een onvergetelijke ervaring te hebben gehad en veel nieuwe vrienden te hebben gemaakt. „Eigenlijk zou iedereen eens moeten doen wat ik nu heb gedaan, gewoon eens tijd voor jezelf nemen. Ik kon mij veroorloven om het in een 5 sterren resort te doen maar het was allesbehalve makkelijk of een vakantie. Het maakt niet uit waar je zit, van welke komaf je bent of hoeveel of hoe weinig geld je hebt de strijd en het proces om je verslaving te overwinnen is hetzelfde.”

Hij is niet van plan om nu in talkshows te gaan vertellen over ’hoe geweldig ik ben na een maand zonder ’. „Na een jaar heb ik recht van spreken en dan hoop ik het nieuws te verspreiden van een leven zonder invloed in plaats van onder invloed. Wekenlang intensieve therapieën en gesprekken hebben zijn vruchten afgeworpen, maar ook de mindset naar een andere gezondere levensstijl doen mij meer dan goed. Ik viel als bonus ook nog even 6 kilo af in een maand en is mijn Diabetes type II zo goed als weg!”

Gordon is dankbaar voor alle steun uit Nederland. „Mijn leven heeft een andere weg gekregen en die kans pak ik met beide handen aan. Het universum leidt me al sinds jaar en dag en ook hier bracht het mij om mezelf weer te hervinden en te herpakken. Blijf me volgen op FB en Instagram en volg me op mijn nieuwe pad van herstel. Ik ben geen exverslaafde want die bestaan helaas niet, ik ben voor de rest van mijn leven in herstel en ik weet gewoon dat dit leven mooier beter en leuker gaat worden dan om jezelf te verdoven voor de werkelijkheid en de eenzaamheid. Misschien komt die liefde nu dan eindelijk echt op mijn pad! Een van de mooiste zinnen die ik meekreeg hier van een van de specialisten was ’It takes a hell of a lot of courage to live, not to end it!’”