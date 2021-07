Davina Michelle speelt thuiswedstrijd met eerste show in Ahoy

„Iedereen die mij kent weet: bij alles wat ik doe, vraag ik het allerbeste van mezelf en mijn team. Vandaar dat ik een thema heb gekozen, Hyper, waarmee we niet alleen een concert geven maar echt een beleving van de avond maken”, aldus Davina.

De kaartverkoop voor het concert op 21 mei 2022 start donderdag. De Rotterdamse zangeres heeft er ontzettend veel zin in, zeker omdat het ook dicht bij huis is. „En Ahoy, ja, tuurlijk, een thuiswedstrijd. Dat maakt het wel echt extra leuk. Ik vind het zo vet, ik ben super hyped! Ik kan niet wachten om iedereen in Rotterdam te zien.”

De zangeres wil alle hoogtepunten die in de afgelopen jaren in haar carrière voorbij zijn gekomen - zoals haar nummer 1-hits en optredens in Beste Zangers en bij het Eurovisie Songfestival - gebruiken voor haar show. „Ik wil niet te veel weggeven maar verwacht veel verrassingen, persoonlijke verhalen, gastoptredens en vooral een hele dikke show!”