Hadestown grote winnaar bij 73e Tony-awards

Het verhaal van Hadestown is gebaseerd op de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice, waarin Orpheus zijn overleden geliefde uit de onderwereld terug wil halen naar het rijk van de levenden. Hadestown won naast de Tony voor Beste Musical onder meer ook de award voor Beste Regisseur en Beste Muziek.

De Tony voor het Beste Toneelstuk ging naar The Ferryman, over het sektarische geweld in het Noord-Ierland van de jaren '80. Regisseur Sam Mendes van The Ferryman won de award voor Beste Regie in een Toneelstuk.

Cranston

Bryan Cranston, bekend van onder meer de televisieserie Breaking Bad, won zijn tweede Tony voor zijn rol als anchorman in het toneelstuk Network. Hij droeg zijn award op aan de echte journalisten en viel in zijn speech president Donald Trump aan, toen hij in tegenstelling tot Trump zei dat ’de media niet de vijanden van het volk zijn’.

Andere Tony's waren er voor Santino Fontana (Beste Acteur in een Musical - Tootsie), Stephanie J. Block (Beste Actrice in een Musical - The Cher Show) en Elaine May (Beste Actrice in een Toneelstuk -The Waverly Gallery).