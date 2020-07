’GHISLAINE MAXWELL leefde anoniem als een ware FILMSTER’

Een luxe villa en miljoenen euro’s op de bank: zo zwaar had Ghislaine Maxwell het vermoedelijk de afgelopen maanden niet. Ⓒ Getty Images

Het kat-en-muisspelletje tussen GHISLAINE MAXWELL en de FBI is eindelijk voorbij. De 59-jarige vermeende madam van misbruikmiljardair wijlen JEFFREY EPSTEIN leefde de afgelopen maanden in de anonimiteit om op die manier uit de klauwen van de Amerikaanse opsporingsdienst te blijven. Maar of deze periode nou echt heel zwaar voor haar was? Naar verluidt leefde Maxwell als een ware filmster!