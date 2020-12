Laatste kunstje kater in ’A gift from Bob’

In de vorige film - gebaseerd op de eerste twee boeken van James Bowen - hielp de eigenwijze rode kater zijn zelfgekozen baasje niet alleen door het moeizame proces van afkicken heen. Bob werd ook een vast onderdeel van diens act als straatmuzikant. Dat is hij in dit filmvervolg nog altijd. Inmiddels heeft James (Luke Treadaway) zelfs een eigen dak boven zijn hoofd en zorgt hulpverleenster Bea (Kristina Tonteri-Young) voor morele steun en liefdevolle aandacht .

Toch is geldgebrek een terugkerend probleem en ligt een terugval altijd op de loer. Daar komt dan nog een zich lang voortslepend conflict bij met een oude vijand, die inmiddels voor de gemeentelijke dierenbescherming werkt. Hij zou kater Bob het liefst uit pure kinnesinne in beslag nemen en na een incident met een agressieve hond lijkt hij daarvoor ook nog de argumenten in handen te krijgen ook. Zelfs James wordt aan het twijfelen gebracht. Want misschien verdient zijn kat wel een veel beter bestaan dan hij ’m kan geven?

Het sociale netwerk dat de man en de kat inmiddels om zich heen hebben geweven, denkt daar gelukkig heel anders over. Ondanks een handjevol scherpe sociaal-realistische randjes wordt deze feelgood-film daarbij soms wel erg sentimenteel. Onbetwiste ster blijft intussen kater Bob. Hij speelde opnieuw zichzelf, voordat hij afgelopen zomer na een aanrijding overleed. A gift from Bob is dan ook zijn laatste cadeautje aan de wereld.

✭✭✭ (3 sterren uit 5)

Nu te zien via verschillende online platforms,. Welke precies ? Check dat op Film.nl.