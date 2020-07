Hugh Jackman zet Ryan Reynolds voor schut

„Ik heb heel veel berichtjes van mensen die ik kende, maar niks van Ryan”, vertelt Hugh vlak voordat hij grapt dat hij een appje van Ryans vrouw Blake Lively ziet: „Wacht even, ik zie nu iets voorbijkomen. ’Hij is er kapot van. Hij zegt dat hij drie dagen niet uit bed komt. Dit is het beste cadeau dat je me ooit hebt gegeven’.”

De Wolverine-acteur benadrukt dat hij openstaat voor een excuus van de Deadpool-ster. Die verontschuldiging kwam er ook (een soort van) op Instagram. „Vriend! Gefeliciteerd. Ik hoorde dat je een Emmy-nominatie hebt gekregen, dat is bizar! Bizar! Niet dat je het niet hebt verdiend. Of nou ja...”, zegt Ryan in een filmpje dat Hugh op zijn pagina deelt. „Pas op maat, je ziet een beetje groen”, grapt Hugh in het bijschrift.

Hugh en Ryan zijn al jarenlang verwikkeld in een online ’ruzie’ waarbij de heren om de beurt grappen maken en elkaar voor schut zetten.