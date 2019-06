Coen en Sander stellen drielandenshow uit om weer

„We zouden volgende week donderdag vanuit drie landen tegelijk uitzenden, namelijk vanaf het drielandenpunt in Vaals. Maar vanwege onstuimige weersverwachtingen hebben we besloten dit op de lange baan te schuiven”, zegt Coen Swijnenberg. „We gaan het zeker doen, maar niet aanstaande donderdag.” Sander: „Want je kunt veel zeggen van het drielandenpunt, maar het is niet overdekt.”

Vanuit Vaals willen Coen en Sander ieder uur uit een ander land uitzenden. Ook radiostations in België en Duitsland werken mee.

De uitzending vanaf het drielandenpunt past in de reeks van bucketlist-uitzendingen. Eerder presenteerden Coen en Sander vanaf Schiphol, de set van Goede tijden, slechte tijden, de middenstip van de Johan Cruijff ArenA, de zolderkamer van Coen en vanuit een luchtballon.