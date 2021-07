Olivier Richters over rol in Black Widow ’Mijn filmdroom is uitgekomen’

Fans hadden al gespeculeerd dat het personage van de ’Dutch Giant’, zoals zijn bijnaam luidt, Ursa Major zou kunnen zijn. „Ik mag eindelijk bevestigen wie ik ben”, schrijft Richters op Instagram. „Ik ben dus een officiële superheld nu. Toen ik het hoorde, heb ik zitten huilen op mijn hotelkamer, omdat mijn filmdroom is uitgekomen.”

Ursa Major kan in een gigantische beer veranderen, die in afmetingen nog groter is dan de Hulk. In de Marvel-strips komen veel gevechten voor tussen Ursa Major en The Hulk en Wolverine. Het is nog onduidelijk of Ursa Major terugkeert in een latere film. „Ik kan alleen maar hopen dat Marvel besluit dat mijn personage in een latere film mag terugkeren”, schrijft Richters.

De Black Widow-film trekt op dit moment over de hele wereld volle zalen. De actiefilm vertelt de ontstaansgeschiedenis van Black Widow, een personage dat wordt vertolkt door actrice Scarlett Johansson.