Rol voor Thomas Cammaert in Amerikaanse serie

Hunter Street is een Engelstalige remake van de Nederlandse serie De Ludwigs. Het derde seizoen is vanaf 22 juli te zien in de VS op Nickelodeon. Daarna wordt deze reeks in 120 landen over de hele wereld uitgezonden.

Cammaert is bij het grote publiek vooral bekend van Wie is de Mol? en Ramses. In het najaar is de acteur één van de kandidaten in het nieuwe seizoen van Dance Dance Dance op SBS6. Vanaf oktober staat Cammaert in het DeLaMar-theater in de musical Lazarus.