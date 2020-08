Spaanse koningin Sofia weer alleen op Mallorca

Voor koning Felipe was er geen kans om zijn zeilkunsten te vertonen in de jaarlijkse strijd om de Koningscup. Die kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. De gebruikelijke fotosessie werd geannuleerd en ook werd het gezin niet buiten paleis Marivent gezien voor een etentje in een lokaal restaurant of een bezoek aan de markt, zoals in voorgaande jaren wel het geval was. Wel ging het koningspaar op werkbezoek naar Menorca en Ibiza. Tot ontevredenheid van de Spaanse media liet ook koningin Sofia zich niet zien en ging ze er ook niet op uit met haar kleindochters Leonor en Sofia.

.

Spaanse media vragen zich af hoe Sofia (81) de komende weken zal invullen. Volgens een plaatselijke krant is ze van plan tot eind augustus op Mallorca te blijven, waar ze zoals altijd wel gezelschap heeft van haar zus de Griekse prinses Irene. Of andere familieleden op bezoek komen, is niet bekend. Nu Felipe is vertrokken, is in theorie de weg vrij voor zijn zussen Elena en Cristina, dan wel voor hun kinderen om bij koningin Sofia te komen logeren