Kaley Cuoco in verwachting van eerste kindje

De Amerikaanse deelt het nieuws met een aantal foto’s op Instagram, waarop ze onder meer een positieve zwangerschapstest laat zien. De baby, een meisje, wordt in 2023 verwacht.

De 36-jarige Cuoco is vijf maanden samen met acteur Pelphrey. „We hebben elkaar ontmoet bij de première van het laatste seizoen van Ozark. Tom en ik hebben dezelfde manager en zij heeft ons gekoppeld, omdat ze dacht dat we goed bij elkaar zouden passen. Hij kwam binnen, ik hoorde zijn stem en was direct verkocht. Het was liefde op het eerste gezicht, we voelden meteen een connectie. Ik had het gevoel hem mijn hele leven te kennen, maar was daar eerder nog niet klaar voor. Nu wel. We gaan samen een leven opbouwen”, liet ze destijds weten

Cuoko was eerder drie jaar getrouwd met Karl Cook en net geen twee jaar met Ryan Sweeting.